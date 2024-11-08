Рейд по выявлению нетрезвых водителей проведут в Балашихе 9 ноября

Госавтоинспекция МУ МВД России «Балашихинское» объявила о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое состоится 9 ноября в городском округе. Проверка будет проведена в период с 23:00 до 01:00 и направлена на профилактику и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

Основная цель мероприятия — обеспечение безопасности дорожного движения и снижение числа дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в нетрезвом состоянии. Инспекторы планируют выявлять водителей, управляющих автомобилями под воздействием алкоголя.

В ходе рейда полицейские будут использовать метод «массовой проверки», что подразумевает остановку максимального количества автомобилей на определенном участке дороги за короткий период. Автомобили будут останавливать в специально обозначенных коридорах с использованием сигнальных конусов.

Инспекторы оценят состояние водителей по визуальным признакам. При отсутствии признаков опьянения водителям будет разрешено продолжить движение, в то время как при наличии оснований для подозрений будут предприняты соответствующие процессуальные действия.

Напомним, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой административную и уголовную ответственность. В предыдущем рейде было проверено 120 автомобилей, и нарушений не выявлено.

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