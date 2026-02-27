Водитель такси в Лобне спас пенсионерку от потери 300 тысяч рублей

Аслан Алиев, водитель такси из Подмосковья, предотвратил мошенничество и спас жительницу Лобни от потери сбережений. Он уже 20 лет работает водителем, последние пять лет — в такси.

Аслан получил заказ из Лобни в Москву. Когда он приехал по адресу, к машине вышла пожилая женщина и попросила отвезти детские вещи в пакетах, замотанных скотчем. Сначала он отказывался, так как не занимается доставкой. Но заказчица объяснила, что заболела и не может поехать с ним.

Такое поведение пассажирки показалось Аслану подозрительным. К тому же женщина выглядела напуганной, и он предположил, что здесь замешаны мошенники.

«Я понял, что там деньги, и принял решение их вернуть, чтобы они не достались преступникам», — рассказал Аслан.

По пути его остановили инспекторы ДПС для проверки документов. Заказчица сразу позвонила и спросила, почему он останавливался на дороге. Водитель сказал правду. Тогда дама поинтересовалась, проверяли ли пакеты. Проявив смекалку, Аслан ответил утвердительно и отметил, что его пропустили дальше.

На конечной точке заказчица снова связалась с водителем и спросила, добрался ли он до места. Затем она поинтересовалась, что ей передать таксисту. К тому же внезапно изменился способ оплаты заказа: с карты на наличные. Это окончательно убедило Аслана, что женщина находится под влиянием мошенников.

Он решил никому не отдавать деньги, а отвезти их в лобненский отдел полиции. За проявленную бдительность и содействие правоохранительным органам Аслан Алиев получил благодарственное письмо и ценный подарок из рук заместителя начальника ОМВД — начальника отделения по работе с личным составом, майора полиции Сергея Морозова. Пострадавшей вернули сбережения — 300 тысяч рублей.