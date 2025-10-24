Водитель скорой помощи из Ликино-Дулева стал победителем конкурса профмастерства

В Московской области состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства среди водителей машин скорой помощи. За первое место боролись 18 специалистов, которые в отборочном туре показали высокий уровень подготовки.

Условием для участия в соревнованиях был по меньшей мере годовой стаж работы на Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Программа испытаний включала не только виртуозное вождение с демонстрацией сложных маневров и фигур, но и проверку теоретической подготовки: глубокого знания оснащения салона автомобиля скорой помощи и актуальных правил движения.

«Именно от водителя и его профессиональных навыков зависит скорость и безопасность прибытия бригады на вызов, а также последующая госпитализация пациента. По результатам конкурса водители, занявшие призовые места, будут отмечены денежной выплатой» — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По итогам состязания чемпионом этого года признали Павла Костина, который представлял Ликино-Дулевскую подстанцию.

Серебро выиграл водитель Королевской подстанции Сергей Селиверстов, а бронзу — Роман Позднов из Солнечногорска. Отдельным поощрительным призом за безупречные знания в теоретическом туре наградили Вячеслава Царева — сотрудника Сергиево-Посадской подстанции.