Водитель пожарной машины из Подольска стал лучшим в Подмосковье

Водитель пожарной машины из Подольска занял первое место в профессиональном конкурсе в Подмосковье и второе место в командном зачете на соревнованиях в Щелкове. Цель мероприятий — повышение профессионального мастерства и готовности подразделений к выполнению задач.

Профессиональные соревнования на базе Щелковского колледжа проходили в течение двух дней. В них приняли участие боевые подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас». Участники продемонстрировали знания правил дорожного движения, навыки маневрирования на пожарных автомобилях и скорость забора воды из открытых источников.

Инструктор по вождению пожарной машины — водитель 7-й пожарно-спасательной части 24-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России Александр Когтев занял второе место в командном зачете по скоростному маневрированию и подаче воды из насоса. Он также завоевал первое место в личном зачете на этапе забора воды из открытого водоисточника в конкурсе профессионального мастерства, который прошел в Подмосковье.

Отметим, профессиональные конкурсы тренируют внимательность и быстроту реакции пожарных в экстренных ситуациях.

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