Водитель подмосковного автобуса помог потерявшемуся школьнику вернуться домой

Водитель «Мострансавто» помог ребенку, который ошибся с маршрутом, добраться до дома. Около 14:00 школьник сел на автобус № 558, но не вышел на своей остановке и доехал до конечной — метро «Котельники». Оказавшись в незнакомом районе, ребенок обратился за помощью к водителю Владимиру Пураку из МАП № 2 в Коломне.
Водитель посадил мальчика обратно в автобус и довез до нужной остановки, откуда тот самостоятельно добрался домой. Родители школьника поблагодарили сотрудника компании, отметив его профессионализм и внимательность.
В «Мострансавто» подчеркнули, что гордятся работой водителей, которые в нестандартных ситуациях проявляют ответственность и помогают пассажирам.
