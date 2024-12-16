Водитель «Мострансавто» спас пассажира с приступом эпилепсии в Звенигороде

Водитель «Мострансавто» Алексей Бутузов спас пассажира, которому стало плохо на конечной остановке маршрута № 13 в Звенигороде. У 16-летнего подростка случился эпилептический приступ.

Следуя должностной инструкции, Алексей Бутузов проинформировал о случившемся диспетчера, вызвал скорую помощь, но стало понятно, что пассажира с приступом нужно незамедлительно доставить в медучреждение. Два человека вызвались его сопровождать.

Алексей Бутузов привез подростка в звенигородскую больницу, взял кресло-каталку, пересадил на нее пассажира и с помощью аппарели вывез из автобуса, после чего передал врачам.

В компании отметили, что после случившегося водитель вернулся на линию и продолжил работу на маршруте. «Мострансавто» выражает Алексею Бутузову благодарность за профессионализм и проявленное неравнодушие.