Водитель «Мострансавто» представит Подмосковье на всероссийском конкурсе

С 18 по 20 июня в Нижнем Новгороде пройдет всероссийский конкурс «Лучший водитель автобуса». Московскую область представит Артем Быстриков — водитель автобуса «Мострансавто» из Химок.

Как рассказали в региональном Минтрансе, Артем Быстриков преодолеет конкурсную трассу на автобусе большого класса.

В программу войдут экзамен по ПДД, скоростное маневрирование и комфортное вождение. Участники конкурса покажут свои навыки в выполнении сложных элементов, среди которых змейка, круг, заезд в бокс, колея, эстафета, остановка и заезд в ворота. Призовой фонд составит один миллион рублей.

Ранее Артем Быстриков неоднократно побеждал на профессиональных состязаниях различного уровня. Так, в мае он представил Подмосковье на международном конкурсе профмастерства в Санкт-Петербурге.