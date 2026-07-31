Водитель из Жуковского попал в десятку на конкурсе «Лучший водитель автобуса

Алексей пришел в профессию по примеру отца и долгое время работал на городских маршрутах 478 и 441, а сейчас трудится на линии 367М, которая связывает поселок Молоково и город Домодедово.

Каждый день он начинает с тщательного технического осмотра автобуса. Алексей считает, что для работы водителем важны не только навыки вождения, но и эмоциональная устойчивость, а также умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Это помогает ему оставаться невозмутимым в пробках, в дождь и в час пик, ведь за его спиной — жизни и нервы пассажиров.

Его профессионализм и опыт позволили ему громко заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в десятку лучших водителей страны.