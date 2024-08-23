Водитель из Ногинска примет участие в конкурсе профмастерства «Мострансавто»

Фото: АО «Мострансавто»

Конкурс «Лучший водитель „Мострансавто“» пройдет в Подмосковье осенью. Один из участников станет водитель из Ногинска Михаил Волков.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, одним из конкурсантов станет Михаил Волков, водитель маршрута № 33 «Павловский Посад — д. Власово». Его стаж в компании составляет 11 лет. Сначала Михаил был электриков, а затем получил права категории D и сел за руль автобуса. Его отец Игорь Викторович также трудятся в «Мострансавто», его стаж достиг 28 лет.

В 2021 году Михаил выиграл на конкурсе водителей до 27 лет и занял второе место в общем зачете.

«Хочу снова проверить свои профессиональные навыки среди лучших, качественно изменить свой же результат. Готовясь к соревнованиям, повторяю ПДД, практикуюсь на площадке. Мой постоянный девиз: „Рулим к победе!“. И еще у меня появилась заветная мечта, которая требует финансов. Вот, если выиграю, смогу ее осуществить», — поделился он.

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