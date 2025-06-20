Водитель из Химок примет участие во всероссийском конкурсе профмастерства

Артем Быстриков работает в химкинском филиале «Мострансавто». Специалисту предстоит доказать, что именно он — «Лучший водитель автобуса» в России.

Мужчина неоднократно демонстрировал свое мастерство на подобных конкурсах. Программа соревнований на этот раз включает проверку правил дорожного движения, навыков скоростного маневрирования и фигурного вождения: «змейку», «колею», «остановку», «бокс», «эстафету» и другие.

Специалист из Химок является опытным водителем с 16-летним стажем. Его профессиональные заслуги в городском округе ценят.

Кроме того, в 2021 году Артем удостоился звания почетного гражданина Химок. Встретить его каждую неделю можно на маршруте № 11 «станция Химки — улица Шевченко — Ивакино».

Отметим, что всероссийский конкурс профессионального мастерства проводят в Санкт-Петербурге.