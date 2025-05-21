Водитель из Химок представит область на международном конкурсе профмастерства

Водитель из Химок 22 мая выступит в личном зачете на конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге. Артему Быстрикову предстоит выполнить задания на автобусе-«гармошке».

Артем Быстриков в Мострансавто работает уже 16 лет. Встретить его можно на маршруте № 11 «станция Химки — улица Шевченко — Ивакино». Водитель уже не раз становился победителем профессиональных состязаний, а в 2021 году ему присвоили звание почетного гражданина Химок.

«Для меня большая честь и ответственность представлять Мострансавто на таком престижном конкурсе. Готовлюсь максимально серьезно: отрабатываю каждый элемент, повторяю правила дорожного движения. Я настроен только на победу. Волнение, конечно, есть, но немного, а вот соревновательный адреналин — на пределе!» — поделился Артем Быстриков.

XXVII Международный конкурс профессионального мастерства проведут в два этапа. Судьи проверят, насколько водители знают правила дорожного движения, а также оценят мастерство маневрирования и фигурного вождения.

Соревнования организуют в рамках Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest.