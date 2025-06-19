Водитель из Балашихи победил на всероссийских кольцевых гонках

Автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом стал ареной второго этапа чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. В заездах участвовали свыше 100 пилотов со всей страны, среди которых был представитель городского округа Балашиха.

В классе «Спортпрототип CN» блестящую победу одержал Алексей Хаиров. Он доминировал в первой гонке, уверенно финишировав первым, а во второй завоевал серебряную медаль.

Эти результаты вывели его на лидирующую позицию в общем зачете. Напомним, что в 2024 году Хаиров дважды поднимался на третью ступень пьедестала в этом же классе, выступая на автомобиле 527 Shortcut.

Гонки прошли в рамках государственной программы «Спорт России», запущенной по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Программа, стартовавшая в 2025 году, направлена на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку массового спорта и популяризацию здорового образа жизни среди россиян, особенно молодежи.