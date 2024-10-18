Водитель грузовика из Подольска победил на всероссийском конкурсе профмастерства
Кирилл Кез из Подольска стал одним из лучших водителей России. Он успешно выступил на всероссийском конкурсе профессионального мастерства.
Соревнования прошли в Грозном. В них поучаствовали 53 водителя из 36 городов России.
Участники должны были продемонстрировать не только знания теории, но и навыки вождения. Каждый водитель прошел проверку на знание правил дорожного движения, преодолел трассу на время, а также состязание на аккуратность вождения.
Водитель из Подольска завоевал второе место в категории «Автомобили до десяти тонн».
Отметим, что конкурс прошел в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Призовой фонд составил один миллион рублей.
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