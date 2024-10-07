Водителя «Газели» оштрафовали за незаконный сброс мусора в Ленинском округе

Действия водителя автомобиля «Газель» зафиксировали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Вечером 19 сентября мужчина приехал на площадку с контейнерами в жилом комплексе «Восточное Бутово». Нарушитель выбросил из машины крупногабаритный мусор, который положено утилизировать по специальным правилам. По кадрам с камер удалось выяснить номер автомобиля и привлечь водителя к ответственности.

Жители Подмосковья должны утилизировать отходы в том населенном пункте, в котором они живут и где заключен договор с региональным оператором на вывоз мусора. Также нельзя выбрасывать строительный мусор в контейнеры для бытовых отходов и рядом с ними.

Нарушителям грозят штрафы — до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей — для предприятий и организаций. За это же правонарушение должностные лица будут оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.

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