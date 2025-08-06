Водитель автобуса оказал первую помощь ветерану в Одинцове

88-летний ветеран Георгий Маштаков почувствовал себя плохо во время поездки в автобусе. Транспорт следовал по маршруту № 339 — из города Одинцова до станции метро «Парк Победы» в Москве.

Первую помощь ветерану оказал водитель, управлявший автобусом. Он помог мужчине выйти из автобуса на свежий воздух и добраться до ближайшей скамейки, после чего вызвал скорую помощь. Бригаду медиков ожидал весь салон пассажиров.

Прибывшие медработники взяли ответственность за помощь Георгию Степановичу на себя. Ветеран же впоследствии сам разыскал того, кто помог ему в первые минуты: пересаживался с автобуса на автобус, пока не узнал данные водителя и как его можно найти. Спасителем оказался Александр Николаев — водитель работает в компании «Мострансавто» и числится в базе автотранспортного предприятия № 6 в Одинцове.