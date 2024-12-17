Водитель автобуса из Одинцова оказал помощь пассажиру

Алексей Бутузов, работающий на одинцовском автобусном маршруте, проявил невероятное мужество и человечность в своей смене. Он спас человека во время приступа эпилепсии.

Один из пассажиров, 16-летний юноша, резко почувствовал себя плохо на конечной остановке. Женщина-медик, находившаяся в автобусе, сообщила, что у него произошел эпилептический приступ.

Не теряя ни секунды, Алексей вызвал скорую помощь и уведомил диспетчера о происшествии. Осознав, что времени нет, он решил действовать и самостоятельно отвезти юношу в больницу.

Алексей не только доставил пострадавшего в медицинское учреждение, но и оказал помощь уже по прибытии: мужчина взял кресло-каталку и помог довести юношу до приемного покоя, передав его врачам. После этого водитель вернулся к своим обязанностям и продолжил выполнять маршрут.