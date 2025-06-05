Водитель автобуса из Балашихи поучаствовал в международном конкурсе профмастерства

В Санкт-Петербурге в рамках шестого Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» состоялся конкурс профессионального мастерства водителей, в котором принял участие Дмитрий Пимкин, представляющий АО «Мострансавто» МАП № 11 из Балашихи. Соревнования собрали 62 участника из различных регионов России и Республики Беларусь, где водители демонстрировали свои навыки за рулем автобусов большого класса.

Дмитрий Пимкин, опытный водитель с 2014 года, преодолел трассу скоростного маневрирования, заняв 24-е место. Конкурс включал несколько этапов: проверку знаний правил дорожного движения на время, скоростное маневрирование и выполнение фигурного вождения.

Участники проходили такие элементы, как «змейка», «круг», «бокс», «тоннельные ворота», «колея», «стоянка», «эстафета» и «остановка», требующие высокой точности и профессионализма.

«Для меня участие в таких конкурсах — это не только возможность проявить себя, но и обменяться опытом с коллегами. Это всегда вызывает азарт и желание совершенствоваться», — поделился Дмитрий Пимкин.

Он уже не первый раз выступает на международной арене: в 2024 году он завоевал третье место на аналогичном соревновании, что подчеркивает его мастерство.

Сотрудники АО «Мострансавто» регулярно участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, занимая призовые места на областных, региональных и всероссийских соревнованиях. Кроме того, компания проводит собственный конкурс «Лучший водитель АО „Мострансавто“», который помогает выявлять и поощрять талантливых специалистов.