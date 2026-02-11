Во втором этапе «Золотой шайбы» участвуют более 300 подмосковных хоккеистов

В Московской области стартовали состязания второго этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Об этом проинформировала пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

В турнире участвуют более трехсот спортсменов из разных городов Подмосковья. Они прошли отбор на муниципальном этапе и теперь соревнуются в четырех возрастных группах: 2009–2010 годов рождения, 2011–2012 годов рождения, 2011–2012 годов рождения и 2013–2014 годов рождения. В каждой категории выступают по четыре команды.

Победители областного этапа представят Московскую область в финале «Золотой шайбы». Он пройдет в деревне Большой Суходол Нижегородской области, где также состоится суперфинал всероссийских соревнований.

Второй этап «Золотой шайбы» пройдет с 20 по 22 января, с 27 по 29 января и с 7 по 9 февраля 2026 года в Наро-Фоминске на льду «Спорткомбината „Строитель“ имени В. Мышкина» в рамках федеральной программы «Спорт России».

История турнира «Золотая шайба» началась 8 декабря 1964 года. Тогда на страницах газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв «На старт, друзья! Золотая шайба зовет!». В том же году прошли первые соревнования. В первом турнире участвовали 57 команд. Основателем турнира и председателем клуба «Золотая шайба» был известный тренер Анатолий Тарасов.

