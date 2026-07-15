Во Фрязине приступили к установке новой детской площадки
Во Фрязине на улице Рабочей начали готовить место для установки новой детской площадки. Специалисты разобрали и вывезли старые конструкции, установили новые бордюры и заасфальтировали участок.
На площади около двухсот квадратных метров скоро появятся новые качели, горки, карусели и лазалки. Также здесь оборудуют песочницу. Каждый элемент прочно зацементируют в основании площадки, после чего нанесут специальное травмобезопасное покрытие. Кроме того, установят скамейки и подключат видеонаблюдение.
Завершить установку детской площадки планируют к концу лета.