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Во Фрязине приступили к установке новой детской площадки

Фото: Роман Кутузов

Во Фрязине на улице Рабочей начали готовить место для установки новой детской площадки. Специалисты разобрали и вывезли старые конструкции, установили новые бордюры и заасфальтировали участок.

На площади около двухсот квадратных метров скоро появятся новые качели, горки, карусели и лазалки. Также здесь оборудуют песочницу. Каждый элемент прочно зацементируют в основании площадки, после чего нанесут специальное травмобезопасное покрытие. Кроме того, установят скамейки и подключат видеонаблюдение.

Завершить установку детской площадки планируют к концу лета.