Во дворце торжеств «Центральный» в Серпухове идет капитальный ремонт

Продолжается капитальный ремонт во дворце торжеств «Центральный», который находится на улице Луночарского и является объектом культурного наследия муниципального значения. Это уже второй капитальный ремонт здания, построенного в 1953 году. Первый ремонт проводился в 2004 году.

На данный момент строительная готовность составляет около 10%. Рабочие продолжают демонтажные работы. Подрядчик уделяет особое внимание сохранению исторического облика здания, включая планировки, фасады и лепнину. Также планируется сохранить мраморную плитку на главной сцене и паркет в малом зале на втором этаже.

В результате работ в здании заменят кровлю, инженерные коммуникации и сантехнику. Кроме того, установят системы безопасности и видеонаблюдения. После окончания общестроительных работ во дворец закупят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Завершить капитальный ремонт планируют к декабрю 2026 года.