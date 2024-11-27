Первенство округа по художественной гимнастике прошло в Серпухове

Во Дворце спорта «Надежда» состоялось Первенство городского округа Серпухов по художественной гимнастике «Серпуховские надежды». В соревнованиях приняли участие более 450 гимнасток из разных округов Подмосковья.

Возраст участниц варьировался от трех до 16 лет. Девушки показали свое мастерство в индивидуальных и групповых упражнениях. Уровень подготовки спортсменок, а также профессионализм их тренеров обеспечили высокое качество соревнований.

Среди призеров — воспитанницы секции художественной гимнастики Дворца спорта «Надежда». В индивидуальных выступлениях первое место заняли Алиса Смирнова, Алена Коровкина и Валерия Кузнецова. Вторые места достались Софии Кухар, Ульяне Савостьяновой и Алине Глущенко. Бронзовые медали завоевали Эмилия Кафиятуллина, Таисия Хоменко и Виктория Урядченко. Команда «Бантики» заняла третье место в групповых упражнениях.

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