Во Дворце спорта Лобни пройдут Всероссийские соревнования по танцевальному спорту

Во Дворце спорта города Лобня начались Всероссийские соревнования по танцевальному спорту. По словам соорганизатора и представителя Союза танцевального спорта Московской области Андрея Просвирнина, за четыре дня в соревнованиях примут участие спортсмены из 53 регионов, более 60 городов и свыше 90 клубов. Ожидается около 1300 стартов и 670 уникальных пар.

В программе соревнований — двоеборье, европейская и латиноамериканская программы. 14 мая состоялось двоеборье, 15 мая — соревнования среди детей, 16 мая — выступления по европейской программе, а 17 мая — по латиноамериканской. Возраст участников варьируется от 7 до 30 лет.

Лобня в последние годы активно принимает соревнования по танцевальному спорту. В этом году город уже встретил вторые состязания (в феврале прошел чемпионат Центрального федерального округа). В декабре 2026 года планируется провести еще одни Всероссийские соревнования. Оценивают участников около 55 квалифицированных судей из разных регионов страны.