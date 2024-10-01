День открытых дверей прошел во Дворце спорта «Багратион» в Можайске

Дворец спорта «Багратион» распахнул двери для всех желающих. Жители Можайского городского округа смогли в этот день поближе познакомиться с различными видами спорта.

В спортивном сооружении было устроено восемь тематических зон. В каждой из них проводили открытые тренировки, к которым мог присоединиться любой желающий, чтобы понять, какой вид спорта ему больше по душе. Посетители попробовали свои силы в фигурном катании и шахматах, футболе и хоккее, кикбоксинге и синхронном плавании и некоторых других направлениях.

Занятия проводили опытные тренеры, а после горожане могли сразу записаться в выбранные секции. Гостей также угощали сахарной ватой и провели для них лотерею. На Дне открытых дверей побывало более 100 юных жителей Можайского округа.

«Мероприятие направлено на то, чтобы увеличить популяризацию всех 16-ти видов спорта, которые у нас находятся», — рассказал директор дворца спорта Семен Долгачев.

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