Во дворце культуры в Раменском прошел Молодежный день донора

Во дворце культуры имени Воровского в городе Раменское состоялся Молодежный день донора. Активисты, волонтеры и студенты собрались, чтобы помочь спасти жизни людей.

С утра у дверей дворца культуры царила оживленная атмосфера. Участники с боевым настроем регистрировались для сдачи крови. Те, кто пришел впервые, немного волновались, но поддержка опытных доноров и волонтеров помогала им преодолеть волнение.

Волонтеры трудились без устали: координировали поток доноров, помогали с регистрацией, организовывали питание. Их слаженная работа сделала процесс максимально комфортным для всех участников.

Специалист по работе с молодежью Раменского молодежного центра Ксения Захарова не только участвует в организации мероприятия, но и сама сдает кровь уже в пятый раз. Она считает сдачу крови добрым делом, которое может помочь другим людям.

Итоги мероприятия впечатляют: медицинское обследование прошли 125 доноров, 87 из них сдали кровь. Общий объем собранной крови составил 40 литров. Она будет направлена в онкологическую детскую больницу города Балашиха.

Каждый донор внес свой вклад в большое дело — подарил надежду на выздоровление маленьким пациентам.