Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске устраняют последствия снегопада

Утром 29 января во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске началась активная работа по расчистке территории от снега. Сотрудники взялись за лопаты и снегоуборочную технику, чтобы сделать подходы к зданию безопасными и удобными для посетителей.

На расчистку вышли восемь человек с двумя снегоуборщиками. Задача понятна всем — нужно успеть убрать снег как можно быстрее.

Директор Дворца культуры «Октябрь» Татьяна Ропот отмечает, что в залах ежедневно проходят концерты, занятия и встречи для детей и взрослых. «Дорога к искусству и творчеству должна оставаться чистой и доступной вне зависимости от капризов погоды», — подчеркивает она.

Пока одни сотрудники готовят залы к мероприятиям, другие следят за тем, чтобы путь для зрителей и участников был свободен.