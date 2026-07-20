Исторические фрески отреставрируют во дворце культуры «Мир» в Лыткарине

Во Дворце культуры «Мир» идет капитальный ремонт. Одной из главных задач стало сохранение исторических фресок в концертном зале и фойе. Специалисты планируют восстановить утраченные фрагменты росписи, сохранив авторский стиль и цветовую гамму.

Художник Алексей Шилов рассказал, как будет проходить реставрация. Перед началом работ специалисты изучат сохранившиеся росписи и архивные фотографии. На их основе подготовят эскизы для воссоздания утраченных элементов.

Мастера расчистят красочный слой, снимут кальки с оригинальной росписи и подберут цвета, максимально совпадающие с историческими. Особое внимание уделят расположению каждого элемента, чтобы композиция соответствовала архитектуре зала.

К работе планируют привлечь реставраторов, художников-монументалистов и профессиональных реконструкторов. Главная задача — добиться максимальной аутентичности и сохранить художественный облик Дворца культуры.

Работы по восстановлению фресок займут около полугода, но сроки будут зависеть от состояния росписей и сложности реставрации. Параллельно продолжается капитальный ремонт всего здания. После завершения работ Дворец культуры «Мир» сохранит свои исторические элементы и станет современным и комфортным пространством для проведения концертов и спектаклей. Открыть обновленное здание планируют в 2027 году.