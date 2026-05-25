Во Дворце культуры «Мир» в Лыткарине идет капитальный ремонт

В городском округе Лыткарино продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Мир». Подрядная организация заканчивает внутренний демонтаж здания. Одновременно рабочие штукатурят стены, монтируют инженерные коммуникации и прокладывают вентиляцию.

Летом строители приступят к монтажу кровли, укреплению фундамента и фасадным работам. В ноябре планируется закрыть контур здания, чтобы можно было проводить внутренние работы зимой.

Заместитель главы городского округа Евгений Забойкин отметил, что контрактом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. План работ утвержден, все сроки зафиксированы.

После ремонта здание Дворца культуры «Мир» будет выглядеть по-новому, а внутренние пространства переоснастят с учетом требований безопасности, энергоэффективности и комфорта.