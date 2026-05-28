Во дворце культуры «Исток» завершится капитальный ремонт

Во дворце культуры «Исток» в городе Серпухове после капитального ремонта появится новое световое и сценическое оборудование. Будут установлены современные звуковые системы, новые кресла, занавес и кулисы с системой автоматического открывания.

Начальник участка ССУ-5 Сергей Килимник сообщил, что готовность объекта составляет 70%. Строители готовят помещения к установке инженерной доски, укладке ламината и покраске стен. На объекте работают 54 специалиста и мини-трактор.

Директор дворца культуры Павел Михайлюк подчеркнул, что самое главное — это увеличение площадей, так как их не хватало для работы современного учреждения культуры. «После ремонта, судя по всем техническим документам, мы получим больше помещений», — отметил он.

Основной части здания ДК «Исток» более 150 лет. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются из бюджета Московской области.