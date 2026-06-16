Во дворе на улице Свердлова в Рошале продолжаются работы по благоустройству

Сегодня в городе Рошаль активно преображают придомовые территории. Масштабные работы по комплексному благоустройству развернулись во дворе на улице Свердлова. Здесь работают две единицы техники и шесть человек.

В ближайшее время во дворе заменят дорожное покрытие и бордюры, модернизируют уличное освещение и проведут озеленение. Главным подарком для детей станет большая игровая площадка, которую установят по губернаторской программе.

Начальник Рошальского управления администрации округа Валерий Савостин рассказал, что все работы проводятся для комфорта жителей. Благодаря этому город с каждым годом становится все более благоустроенным.

Этот двор уже стал местной достопримечательностью. В прошлом году он представлял округ на Всероссийском конкурсе «Лучший двор». Жильцы относятся к своему дому с теплотой и заботой: высаживают красивые клумбы, ухаживают за цветами и кустарниками. Даже стены подъездов здесь превратились в произведения искусства — их расписал местный художник.

После завершения всех работ этот двор обещает стать самым красивым и благоустроенным во всем городе.