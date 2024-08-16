Детский комплекс построят во дворе дома в Чехове к концу месяца

Подрядчик завершает благоустройство двора у дома № 11 на улице Лопасненская в Чехове. Парковку и детский игровой комплекс установят в конце августа.

Подрядчик завершил большую часть земляных работ. Он готовит основание под современный и безопасный игровой комплекс. Также значительно расширят парковку и решат проблему с нехваткой мест. Рабочим предстоит построить пешеходные дорожки, тротуары, зоны отдыха с лавочками и урнами, а также обновить уличное освещение. Окончание благоустройства запланировано на конец августа.

В этом году благоустройство дворовых территорий пройдет на улицах Чехова, Полиграфистов, Дружбы и Гагарина, а также в селе Шарапово и деревне Манушкино.

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