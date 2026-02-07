Во дворе на Лесном бульваре в Протвино началась расчистка снега

В городе Протвино на Лесном бульваре бригада «Комбината благоустройства» приступила к расчистке дворовой территории. Восемь дворников с лопатами, мощный КамАЗ для вывоза снега, экскаватор-погрузчик ELAZ и мини-погрузчик Ant — такая техника помогает в борьбе со снежными завалами.

Работы начались в восемь утра и продлятся весь день. Специалисты стремятся освободить от снега всю территорию двора, чтобы обеспечить жителям безопасный проезд и проход. Несмотря на все усилия, снегопад продолжает усложнять задачу.