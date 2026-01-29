Во дворе дома в городском округе Клин вывезли 27 кубометров снега

Сегодня в городском округе Клин, на улице Мира, доме №15, работники МАУ «Чистый город» провели уборку снега. В работе участвовали дворники и три единицы техники: мини-погрузчик, трактор JCB и самосвал. Бригада не только почистила территорию, но и вывезла снег на специализированный полигон на улице Ильинская Слободка.

Тамара Смирнова, жительница трехэтажного дома, отметила высокое качество уборки: «Мы прекрасно понимаем, сколько выпало снега. Все быстро убрать нереально. У нас двор хорошо почистили, я лично довольна».

Снег будут убирать и в других районах городского округа Клин, включая улицы Клинская, Профсоюзная, Первомайская, Ленинградская, а также в селах и деревнях, таких как Решетниково, Спас-Заулок, Ямуга, Головково и других.