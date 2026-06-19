Во дворах Котельников идет активная замена асфальта

В городе Котельники подрядчики активно занимаются укладкой нового асфальта во дворах. На 2-м Покровском проезде, д. 2, к. 4, работают около 20 человек и семь единиц техники — самосвалы, катки и асфальтоукладчик.

До вечера основные силы будут направлены на укладку асфальта. После этого рабочие займутся мелкими задачами: расстановкой новых урн и высадкой кустарников. Жители уже радуются изменениям — вместо старого разбитого покрытия появляется ровный асфальт.

Параллельно аналогичные работы ведутся на улице Кузьминской, д. 17. Там уже заасфальтирована половина двора и заменен бордюрный камень. Вторую половину планируют закончить в ближайшее время.

Завтра техника переместится в микрорайон Ковровый, где начнут снимать старый слой асфальта и бордюры. Работы будут шумными, но результат того стоит. Скоро и там жизнь заиграет новыми красками.