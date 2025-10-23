Внутрисосудистую замену клапана сердца впервые провели в медцентре Рошаля

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли двух 17-летних пациентов с врожденными пороками сердца. Подросткам требовалась замена клапанов легочной артерии.

Юноша испытывал сильную одышку даже при незначительных физических нагрузках. У него ранее обнаружили стеноз аортального клапана. Девушка с диагнозом «тетрада Фалло», в свою очередь испытывала тянущие боли в области сердца.

Чтобы исправить патологии хирурги обратились к эндоваскулярной имплантации клапанных систем.

«Данное оперативное вмешательство необходимо большинству детей, перенесших операцию на клапане в раннем возрасте. Каждому из пациентов был подобран тип клапана индивидуально: юноше имплантировали баллонорасширяемый эндоваскулярный клапан, а девушке была выполнена установка саморасширяющегося клапана», — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Подобные малоинвазивные и высокотехнологичные операции в Подмосковье провели впервые. Вмешательства прошли успешно.

Подростки уже готовятся к выписке.

