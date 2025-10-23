Внутрисосудистую замену клапана сердца впервые провели в медцентре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли двух 17-летних пациентов с врожденными пороками сердца. Подросткам требовалась замена клапанов легочной артерии.
Юноша испытывал сильную одышку даже при незначительных физических нагрузках. У него ранее обнаружили стеноз аортального клапана. Девушка с диагнозом «тетрада Фалло», в свою очередь испытывала тянущие боли в области сердца.
Чтобы исправить патологии хирурги обратились к эндоваскулярной имплантации клапанных систем.
«Данное оперативное вмешательство необходимо большинству детей, перенесших операцию на клапане в раннем возрасте. Каждому из пациентов был подобран тип клапана индивидуально: юноше имплантировали баллонорасширяемый эндоваскулярный клапан, а девушке была выполнена установка саморасширяющегося клапана», — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.
Подобные малоинвазивные и высокотехнологичные операции в Подмосковье провели впервые. Вмешательства прошли успешно.
Подростки уже готовятся к выписке.