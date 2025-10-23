Внутрисосудистую замену клапана сердца впервые провели в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли двух 17-летних пациентов с врожденными пороками сердца. Подросткам требовалась замена клапанов легочной артерии.

Юноша испытывал сильную одышку даже при незначительных физических нагрузках. У него ранее обнаружили стеноз аортального клапана. Девушка с диагнозом «тетрада Фалло», в свою очередь испытывала тянущие боли в области сердца.

Чтобы исправить патологии хирурги обратились к эндоваскулярной имплантации клапанных систем.