Внутридомовые инженерные коммуникации отремонтировали в Истре

На прошлой неделе в округе провели плановые и аварийные работы на системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Работы затронули как город Истра, так и отдаленные населенные пункты.

Специалисты устраняли неисправности для бесперебойной работы коммунальных систем. Приоритетом стала ликвидация аварийных ситуаций и профилактика сбоев с наступлением устойчивых морозов.

В Истре на улице Юбилейной заменили участок стояка холодной воды, на улице Адасько устранили завоздушивание системы отопления. На улице Панфилова починили радиатор отопления, а на улицах Шнырева и 9-й Гвардейской дивизии ликвидировали засоры и заменили участки канализационных стояков.

Подобные работы провели и в других населенных пунктах округа. В селах Онуфриево и Павловская Слобода отремонтировали и прочистили канализацию. В деревне Кострово и Дедовске помимо этого починили радиаторы и подводки к ним.

В поселках Первомайский и Глебовский специалисты проверили и привели в порядок все инженерные коммуникации. Работы завершены, системы функционируют в штатном режиме.