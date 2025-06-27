Внутреннюю отделку завершили в КДЦ «Заря» в Балашихе

Глава Балашихи Сергей Юров совместно с представителями администрации оценил ход капитального ремонта культурно-досугового центра «Заря» в микрорайоне Заря. Объект близок к завершению, и уже скоро он станет ключевым культурным пространством для местных жителей.

Культурно-досуговый центр «Заря» в микрорайоне Заря Балашихи преображается в рамках масштабной реконструкции. Глава городского округа Сергей Юров посетил объект, чтобы проконтролировать финальный этап работ. По его словам, обновленный центр станет сердцем микрорайона, объединив под одной крышей культурные и образовательные функции.

«Мы создаем не просто обновленный КДЦ, а многофункциональное пространство. Здесь разместятся детская школа искусств и библиотека, что сделает центр точкой притяжения для жителей. Планируем вскоре после завершения работ провести здесь первое мероприятие», — поделился Сергей Юров.

Как сообщил замначальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов, основные работы на объекте уже завершены. Подрядчики закончили внутреннюю чистовую отделку и установили оборудование для концертного зала. Впереди — финальные штрихи: обустройство входной группы, благоустройство прилегающей территории, а также оснащение учебных классов и фойе мебелью и техникой.

Реконструкция КДЦ «Заря» началась в конце 2023 года в рамках государственной программы по развитию культурной инфраструктуры. После завершения работ центр превратится в современное пространство для творчества, обучения и досуга, которое будет служить жителям микрорайона Заря и всего городского округа.