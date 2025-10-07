Внутреннюю отделку пристройки к Внуковской школе завершат в Дмитрове в декабре

До начала холодов специалисты стараются закрыть тепловой контур пристройки, которую возводят вблизи Внуковской школы. После этого они займутся внутренними отделочными работами и монтажом инженерных систем. Все работы планируют выполнить до конца декабря.

Сейчас строители доделывают крышу над будущим спортзалом. Остальную часть кровли нового учебного корпуса уже смонтировали. Весной подрядчик благоустроит близлежащую территорию и сдаст объект.

Трехэтажная пристройка рассчитана на 350 человек. Там обустроят 14 учебных классов и 13 специализированных кабинетов. Также в здании разместят пищеблок, столовую, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой. С основным зданием школы пристройку соединит теплый переход. На прилегающей территории установят спортивные и детские игровые площадки, обустроят зоны для отдыха и места проведения общешкольных акций и праздников.

Основной корпус школы 1989 года постройки сейчас перегружен, уроки там идут в две смены. Здание еще ни разу капитально не ремонтировали. После завершения работ в пристройке планируют капитально отремонтировать и главный корпус Внуковской школы.