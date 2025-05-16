Внутреннюю отделку детского сада начали в ЖК «Каскад Парк» в Подольске

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов ознакомился с ходом строительства детского сада на 160 мест в жилом комплексе «Каскад Парк». Основные строительные работы уже завершены, сейчас подрядчики занимаются внутренней отделкой.

Параллельно с внутренними работами продолжается благоустройство прилегающей территории. Все этапы строительства выполняются согласно графику, без задержек.

«Ведется укладка плитки, покраска стен, на финальном этапе заливка полов. Новый детский сад будет оснащен современным оборудованием. На сегодняшний день заказано все необходимое для пищеблока, в течение месяца завезем технику и мебель», — сообщил Артамонов.

Работы идут в активном темпе, и открытие детского сада запланировано к 1 сентября.

Ранее рядом с детским садом в ЖК «Каскад Парк», недалеко от деревни Бережки, была построена школа на 350 мест. К 1 сентября 2024 года в нее уже поступили более 200 учеников из ЖК, а также из деревень Поливаново, Чулпаново и других близлежащих населённых пунктов.