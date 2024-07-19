Внутренняя отделка интерьера началась в роддоме в Химках

Также специалисты уже начали обустраивать фасад и оборудовать инженерные сети. Заместитель главы городского округа Химки Анна Ватутина и главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов совместно с сотрудниками подрядной организации осмотрели объект и обсудили сроки завершения ремонта.

Специалисты уже устроили перегородки, отштукатурили стены и завершили стяжку полов. Ежедневно на объекте трудятся свыше 80 строителей.

«В настоящее время мы произвели комплекс отделочных работ. Начали красить стены, полностью завершили облицовку кафельной плиткой в санузлах и душевых, положили настил из керамогранита на техническом этаже. Также специалисты оборудуют вентиляционную систему здания. Работы идут в соответствии с утверждённым графиком», — рассказал инженер Иван Курганов.

Новое здание роддома будет соответствовать современным требованиям. Здесь появятся раздевалки для персонала, прачечная и другие необходимые помещения. Современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование позволит качественно ухаживать за новорожденными.

«Сегодня оценил ход ремонтных работ. Рабочие провели инженерные работы и начали отделочные, а также приступили к фасадным. Открытия роддома с нетерпением ждут жители и весь медицинский персонал. Подрядчики обещают завершить работы до конца этого года», — сказал депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Капитальный ремонт роддома начался в прошлом году. Завершить работы планируют в конце года.

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