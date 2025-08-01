Внутренние помещения стоматологии отремонтировали в Подольске

В стоматологическом отделении на улице Красной, 5, завершили внутренний ремонт помещений, рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Началась укладка тротуарной плитки, а в ближайшее время стартует обновления и модернизация фасада здания.

Стоматологическое отделение ждет масштабное преображение. На площади 600 квадратных метров уже проведена комплексная модернизация помещений. Количество стоматологических установок увеличилось вдвое — с семи до 15 единиц. Это позволит заметно сократить время ожидания приема и повысить доступность стоматологических услуг.

Ранее Подольское стоматологическое отделение пополнилось современным оборудованием. Теперь пациентам клиники стала доступна услуга внутриротового сканирования при зубном протезировании. Положительными отличиями от традиционной технологии использования слепочной массы являются комфорт пациента и высокая точность.