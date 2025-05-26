Внутренние перегородки возвели в новом детском саду на 245 мест в Одинцове

В восьмом микрорайоне в жилом комплексе «Союзный» в Одинцове строят детский сад на 245 мест. В здании полностью завершили монолитные работы и возвели внутренние перегородки.

Чтобы принять как можно больше детей, в детском саду сформируют 10 групп. В здании предусмотрены современные спортивные и музыкальные залы, просторный пищеблок для организации питания, а также административные и хозяйственные помещения, обеспечивающие комфортное функционирование учреждения.

Сейчас на площадке активно ведут работы по устройству систем электроснабжения, отопления, вентиляции и водоснабжения.

Трехэтажное современное здание детского сада спроектировали с учетом последних требований к дошкольным учреждениям. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.