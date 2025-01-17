Внутренние коммуникации отремонтируют в 1,2 тысячи домах Подмосковья в 2025 году

Инженерные сети отремонтируют в 1,2 тысячи многоквартирных домах Подмосковья в 2025 году. За последние 10 лет такую работу провели по пяти тысячам адресам.

Ремонт коммуникаций проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной программы. Особое внимание уделят сетям в Балашихе, Воскресенске, Красногорске, Лобне, Королеве, Солнечногорске и Раменском, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

«С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года специалистам удалось заменить внутренние инженерные коммуникации в более чем пяти тысячах многоквартирных домов», — сообщил глава ведомства Антон Велиховский.

Фонд капитального ремонта приведет в порядок внутренние инженерные системы, включая центральное отопление, сети водоснабжения, канализации и другие коммуникации.

Жителям напомнили, что для проведения работ необходимо обеспечить доступ специалистов в квартиры.

Адресная программа капремонта размещена по ссылке.