Внуку ветерана Великой Отечественной войны в Видном вручили ключи от квартиры
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Александрович Ковальчук попросил главу Ленинского округа помочь внуку решить жилищный вопрос. Станислав Каторов недавно вручил молодому человеку ключи от новой квартиры.
Просьбу ветерана выполнили в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы приложили все усилия и подготовили ключи. В скором времени вас пригласят для оформления необходимых документов, и вы сможете лично осмотреть свою квартиру. Для нас особенно важно поддерживать семьи ветеранов и воплощать в жизнь их просьбы и пожелания. Это наш скромный вклад в выражение благодарности за их неоценимый вклад в Победу», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.
Внук Александр Попов рассказал, что квартиру получил с чистовой отделкой. В комнатах завершен ремонт: поклеены обои, установлены окна, натяжные потолки, межкомнатные двери и ламинат, а в ванной и туалете — необходимая сантехника. Семья уже заказала бытовую технику. После того, как ее обставят, сюда заедут жена и четверо детей.
«Наша трехкомнатная квартира была приобретена три года назад. Ранее мы проживали в однушке в Молокове, и на тот момент у нас было двое детей. Приняв совместное решение и продав однокомнатную квартиру, мы оформили льготную ипотеку у застройщика и купили трехкомнатную. Местоположение жилого комплекса было выбрано не случайно — близость к МКАД и нашим родственникам. Кроме того, застройщик зарекомендовал себя как надежная и крупная компания, а новый ЖК отличается интересными архитектурными решениями», — рассказал внук ветерана Александр Попов.
Ветеран Александр Ковальчук поблагодарил администрацию за работу и поделился, что рад за молодую многодетную семью.