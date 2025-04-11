Внуку ветерана Великой Отечественной войны в Видном вручили ключи от квартиры

Просьбу ветерана выполнили в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы приложили все усилия и подготовили ключи. В скором времени вас пригласят для оформления необходимых документов, и вы сможете лично осмотреть свою квартиру. Для нас особенно важно поддерживать семьи ветеранов и воплощать в жизнь их просьбы и пожелания. Это наш скромный вклад в выражение благодарности за их неоценимый вклад в Победу», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Внук Александр Попов рассказал, что квартиру получил с чистовой отделкой. В комнатах завершен ремонт: поклеены обои, установлены окна, натяжные потолки, межкомнатные двери и ламинат, а в ванной и туалете — необходимая сантехника. Семья уже заказала бытовую технику. После того, как ее обставят, сюда заедут жена и четверо детей.

«Наша трехкомнатная квартира была приобретена три года назад. Ранее мы проживали в однушке в Молокове, и на тот момент у нас было двое детей. Приняв совместное решение и продав однокомнатную квартиру, мы оформили льготную ипотеку у застройщика и купили трехкомнатную. Местоположение жилого комплекса было выбрано не случайно — близость к МКАД и нашим родственникам. Кроме того, застройщик зарекомендовал себя как надежная и крупная компания, а новый ЖК отличается интересными архитектурными решениями», — рассказал внук ветерана Александр Попов.

Ветеран Александр Ковальчук поблагодарил администрацию за работу и поделился, что рад за молодую многодетную семью.