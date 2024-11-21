Внуковская школа в Дмитрове отметила 125 лет

Ученики и педагоги Внуковской школы Дмитровского округа отметили два важнейших юбилея: 125 лет с момента основания и 35 лет работы в новом здании. В праздничном мероприятии приняли участие родители, бывшие выпускники и ветераны педагогического труда.

В ходе торжеств была показана постановка по мотивам сказки «Теремок», в которой герои повествовали о росте школы и ее значении для детей и учителей. В своей речи исполняющий обязанности директора школы Мария Климова подчеркнула, что школа — это не только место для получения знаний, но и пространство для доверительных отношений, где формируются основы для самостоятельной жизни

Коллектив и учеников школы также поздравили депутат Московской областной думы Марина Шевченко и заместитель начальника управления образования округа Оксана Чернова.

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