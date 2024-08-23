Внимание ЖКХ и капремонту. Глава Звездного Городка — о развитии округа и планах на 2024 год
Глава Баришевский: еще 1,2 километра теплосетей отремонтируют в Звездном Городке
До конца года в Звездном Городке обновят 1,2 километра теплосетей, откроют бассейны в школе и детском саду, а также достроят долгожданную девятиэтажку. Об изменениях и планах в ЗАТО губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава округа Евгений Баришевский.
«Здесь живет много людей, которые посвятили свою жизнь космосу, науке. Я всегда с теплотой вспоминаю встречи с членами первого отряда космонавтов, с ветеранами космической индустрии. Такого количества героев, людей с высокими званиями и орденами, наверное, не часто встретишь в одном городе», — отметил губернатор.
Модернизация ЖКХ и капитальный ремонт
По словам Баришевского, в округе уделяют особое внимание модернизации ЖКХ, благоустройству и строительству. С 2017 по 2023 годы там заменили 1,8 километра теплосетей, еще 1,2 километра обновят до конца года. Изменения почувствую жители всех 20 многоквартирных домов Звездного Городка. Работы планируют завершить до 15 сентября.
Активно идет и капитальный ремонт. Больше половины домов уже получили новый облик, до 2025 года в порядок приведут еще пять.
«Всего у нас 53 подъезда, в этом году отремонтируем еще 13. Все специалисты находятся сейчас в муниципалитете, материалы завезены. Работы закончим в конце октября», — добавил глава.
Свыше 100 семей также смогут переехать в дом-долгострой. Девятиэтажку рядом с Центром подготовки космонавтов планируют возвести до конца года, там обустроят 144 квартиры.
Школы и досуговые центры
В Звездном Городке работает один образовательный центр. В прошлом году там обновили детский сад, а в этом обновленные двери откроют общеобразовательная и музыкальная школы. В учреждении работает современная техника, интерактивные доски, лаборатории, там реализуют федеральные проекты «Профессионалы», «Подмосковный Preschool», «Школа Минпросвещения». В сентябре в школе и детском саду откроют бассейны.
Спорт станел доступнее и для всех жителей округа. Они смогут заниматься на обновленной территории центра «Галактика», где установили новую хоккейную коробку. Кроме того, там оборудовали баскетбольную площадку, раздевалку и парковку. В будущем в центре появятся места для игр в пляжный волейбол, теннис, пинг-понг, зона барбекю и многое другое.
Капитальный ремонт также запланировали в Доме космонавтов, где недавно открыли шахматный клуб имени Сергея Карякина.
Благоустройство
В прошлом году в Звездном Городке благоустроили территорию Первого озера. Она стала удобной и комфортной для всех любителей отдыха у воды.
«Это рукотворный водоем. Озеро называется Первое, потому что его создавал первый отряд космонавтов. Мы провели благоустройство, у нас там даже появился фонтан на воде», — поделился Баришевский.
Поддержка участников СВО и жителей Курска
В округе работает группа помощи участников СВО. На передовую уже доставили 87 тонн гуманитарной помощи. Это лекарства, маскировочные сети, окопные свечи, рации и многое другое. Эту работу планируют продолжить.
В завершении встречи Андрей Воробьев напомнил о выборах в местный Совет депутатов 8 сентября. В течение трех дней жители смогут поучаствовать в голосовании очно и удаленно при помощи ДЭГ.
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