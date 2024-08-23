До конца года в Звездном Городке обновят 1,2 километра теплосетей, откроют бассейны в школе и детском саду, а также достроят долгожданную девятиэтажку. Об изменениях и планах в ЗАТО губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава округа Евгений Баришевский.

«Здесь живет много людей, которые посвятили свою жизнь космосу, науке. Я всегда с теплотой вспоминаю встречи с членами первого отряда космонавтов, с ветеранами космической индустрии. Такого количества героев, людей с высокими званиями и орденами, наверное, не часто встретишь в одном городе», — отметил губернатор.

Модернизация ЖКХ и капитальный ремонт

По словам Баришевского, в округе уделяют особое внимание модернизации ЖКХ, благоустройству и строительству. С 2017 по 2023 годы там заменили 1,8 километра теплосетей, еще 1,2 километра обновят до конца года. Изменения почувствую жители всех 20 многоквартирных домов Звездного Городка. Работы планируют завершить до 15 сентября.

Активно идет и капитальный ремонт. Больше половины домов уже получили новый облик, до 2025 года в порядок приведут еще пять.

«Всего у нас 53 подъезда, в этом году отремонтируем еще 13. Все специалисты находятся сейчас в муниципалитете, материалы завезены. Работы закончим в конце октября», — добавил глава.