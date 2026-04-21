Уроки о заботе о планете прошли в школах и колледжах Подмосковья

В школах и колледжах Московской области состоялись внеурочные занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Тема мероприятия — «День Земли — каждый день». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования региона.

Учащиеся узнали о развитии системы переработки отходов в России и современных технологиях, способствующих бережному отношению к природным ресурсам. Также обсуждались принципы осознанного потребления. Упор был сделан на том, как повседневные привычки, такие как экономия воды, правильная сортировка мусора и рациональное использование ресурсов, формируют экологическую культуру и снижают нагрузку на экосистему Земли.

В интерактивной части занятия участники работали с рабочими листами, изучали жизненный цикл различных предметов и предлагали идеи по созданию «Экодворов». Обсуждение будущего природы и возможных экологических профессий вызвало живой интерес у школьников и студентов, подчеркнув значимость профессий, связанных с охраной окружающей среды и устойчивым развитием.