Внесение изменений в лицензии управляющих компаний упростили в Подмосковье

Сервис по внесению изменений в реестр лицензий в сфере жилищно-коммунального хозяйства запустили на портале государственных услуг Подмосковья. Он предназначен для представителей управляющих компаний.

Услуга предназначена для тех, кто хочет внести в реестр изменения, связанные с заключением или расторжением договора по управлению домом.

«Подача заявления в электронном формате поможет оперативно и удобно актуализировать сведения, экономя при этом время и ресурсы», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением перечня МКД» размещена в разделе «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения». Она доступна для юридических лиц и предпринимателей.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться на сайте через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы.

В течение 10 рабочих дней ответ поступит в личный кабинет.