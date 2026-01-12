В Московской области особое внимание уделяют модернизации коммунальной инфраструктуры. О ключевых направлениях работы в этой сфере и планах на 2026 год рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Обеспечение теплом зимой — базовая потребность жителей, поэтому Подмосковье уделяет этому вопросу приоритетное внимание.

«Здесь три магистральных направления. Это тепло, вода и энергетика. Они взаимосвязаны. Одно чаще всего не может работать без другого», — пояснил Андрей Воробьев.

Внедрение новых практик и успешная работа центра ЖКХ уже дают ощутимые результаты, которые выражаются в заметном снижении количества жалоб и аварийных ситуаций.

Глава региона заверил, что темпы модернизации не снизятся.

«Мы много времени потратили на трансформацию ресурсоснабжающих организаций, продолжим это делать и в 2026 году», — подчеркнул губернатор.