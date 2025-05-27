Внедрение искусственного интеллекта в бизнес обсудили в Ногинске

Стратегическая сессия на тему «Искусственный интеллект в операционной деятельности: как предпринимателям и компаниям работать эффективнее» прошла в Богородском округе. Бизнесмены обсудили насущные проблемы и наиболее эффективные методы их решения.

Ногинская торгово-промышленная палата и Союз промышленников и предпринимателей приготовили для участников рабочей встречи интересную программу. Около 80 представителей бизнеса встретились в живописном месте — на берегу Черноголовского пруда.

Первый заместитель главы Богородского округа Алексей Шаулин, а также директор Ногинской торгово-промышленной палаты Магомет Сакалов обратились к собравшимся с приветственным словом.

Искусственный интеллект может помочь оптимизировать рабочие процессы, автоматизировать рутинные задачи, повысить точность аналитики. Более подробно об этом рассказала приглашенный эксперт — управляющий партнер группы компаний Generation Business Group в сфере IT, инжиниринга, корпоративного управления и развития Анна Комарова. Она обратила внимание участников на то, что четкое разделение ответственности поможет избежать правовых и этических сложностей. Важно поддерживать сотрудников в адаптации к новым условиям, а не просто заменять их на искусственный интеллект.

Самые активные и деятельные участники бизнес-процесса были отмечены благодарственными письмами и почетными знаками за вклад в развитие экономики и предпринимательства в Богородском округе.