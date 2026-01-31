Вместе с жителями на массовый субботник вышел глава Балашихи

В Балашихе прошел масштабный субботник. К уборке присоединились более 3 тысяч человек.

Сергей Юров, глава города и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», участвовал в работе на территории у гимназии № 1 и школы № 8. К нему присоединились партийцы, сотрудники администрации, волонтеры и активные жители. Весь необходимый инвентарь организаторы выдали на месте.

«Январь выдался очень снежным. Сегодня важно поблагодарить все городские службы и жителей, которые вышли на субботник. Вместе мы быстрее устраним последствия снегопадов и наведем порядок», — сказал Сергей Юров.

Акция прошла одновременно на 70 площадках по всему городу. Добровольцы очищали общественные пространства, дворы и пешеходные зоны. Это сделает городскую среду безопаснее и комфортнее.